Gazeteci İsmail Küçükkaya, Sözcü TV kadrosuna katıldı. Gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran gazeteci İpek Özbey, Küçükkaya'yı etiketleyerek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili İsmail Küçükkaya Sözcü Televizyonu'na hoş geldin. İyi ki geldin, şahane işler yapacağız.”

'EYLÜL AYINA KADAR ÇALIŞMA PLANIM YOK' DEMİŞTİ

2022 yılında Halk TV'ye geçen İsmail Küçükkaya, burada hafta içi her sabah program yapmaya başlamıştı. Geçen sene Halk TV'den ayrılarak TV100'e geçen Küçükkaya, iki hafta sonra bu kanaldan da ayrılmıştı.

TV100'den ayrılmasının ardından geçtiğimiz mayıs ayında Halk TV'ye geri döneceği iddia edilmişti. Küçükkaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 8 aydır çalışmadığını belirterek, "Eylül ayına kadar çalışmayı düşünmüyorum. Öyle bir planım da yok" ifadeleriyle iddiaları yalanlamıştı.