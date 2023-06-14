Eda Ece'nin ödül törenindeki sözlerine İsmail Küçükkaya'dan tepki

Yayınlanma: 14.06.2023 - 15:38

Güncelleme: 14.06.2023 - 15:39

Elle Style Awards’da “Yılın Elle Kızı” ödülünü alan Eda Ece, ödül konuşmasıyla sosyal medyada gündem oldu.

Ödülünü almak için sahneye çıkan Ece'nin depremzedelerle ilgili söyledikleri tepki çekti.

"ÖYLE DURUMLARDA KALDIM Kİ..."

Ece, konuşmasında depremzedelerin oy tercihine değinerek "Bir işbirliği yaparak ocak ayında kapak kızı oldum. Şubat ayında çıkan dergimi almaya gidemedim onun yerine bebek bezi ve jandarmadan emanet testere alıyordum. Yasak Elma ekibiyle tüm ışıklarımızı oraya göndererek depremzede vatandaşlarımız için yaktık. Öyle durumlarda kaldım ki oyunculuk ve ünün bir önemi kalmadı. Hayvan hakları için de çalışıyoruz. Bunların hepsini arka planda yaptım" dedi.

"SANDIKTAN ONU ANLADIK..."

Ece, şu ifadeleri kullandı:

"Beni herkes Yasak Elma dizisindeki neşeli Yıldız olarak biliyor. Ama aslında için kan ağlıyordu. Bu sene çok değişik bir seneydi, haftaya da düğünüm var. Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık. Çok travmatik bir seneydi. Pandemi atlattık, dizim 6 sezonda bitmedi bir de üzerine deprem oldu. Bir de seçim falan derken ben stresten kambur oldum."

İSMAİL KÜÇÜKKAYA'DAN TEPKİ

Son olarak Halk TV ekranlarında, Yeni Bir Sabah haber programında oyuncu Eda Ece'nin ödül konuşması ekranlara geldi.

Ece'nin ödül konuşmasına dün geceden bu yana sosyal medya üzerinden tepkiler gelmeye devam ederken, haber sunucusu İsmail Küçükkaya da tepki gösterdi.

İsmail Küçükkaya, ''Hiç olmazsa tutun diyerek'' tepkisini gösterirken şu ifadeleri kullandı:

''Deprem bölgesinde yaşananları anlamadan, oradaki travmayı anlamadan, böyle ileri geri yorumlar, yerli yersiz analizler, hiç komik olmayan espriler... Eğer yeterince duyarlı değilseniz, eğer gerçekten deprem bölgesinde yaşananların ne anlama geldiğini hissedemiyorsanız, eğer evini yurdunu doğduğu mahalleyi, arkadaşlarını kaybetmenin hüzün verici olduğunu bilmez iseniz, eğer derin travmalar yaşayan bir insanın bir ailenin topluluğun nasıl reaksiyon göstereceğini -siyaseten- hiç anlamadıysanız hiç olmazsa susun kardeşim. Hiç olmazsa susun.''