İzmir’de CHP’li Balçova Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin gözaltına alındı. Peki, İsmail Yetişkin kimdir? Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin neden gözaltına alındı?

İSMAİL YETİŞKİN KİMDİR?

İsmail Yetişkin, 1976 yılında Seferihisar’da doğdu. Çocukluğundan itibaren aktif olarak siyasetin içinde yer aldı. Siyasi hayatına Cumhuriyet Halk Partisi’nde başlayan Yetişkin Seferihisar Asil Nadir Lisesi’nden mezun olduktan sonra 27 yıl boyunca partide bilfiil Gençlik Kolları ve İlçe Başkanlığı görevlerini sürdürdü. Aktif iş hayatına tarım ve ticaretle başlayan İsmail Yetişkin uzun yıllar Seferihisar’ın simgesel yeri Dutlaraltı’nda esnaflık yaparak iş hayatına devam etti. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde, Seferihisar Belediye Başkanlığı’na seçilen İsmail Yetişkin, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde ikinci kez Belediye Başkanı oldu.

Özel Hayatı

Evli ve iki çocuk babası olan İsmail Yetişkin, yaşamını ve çalışmalarını Seferihisar’da sürdürmektedir.

İSMAİL YETİŞKİN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sabah saat 05.00 sıralarında İzmir, İstanbul, Adana ve Aydın'da eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında; Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Güzelbahçe ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır ile Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcıları Nuriye Hepterlikçi ve İnanç Karabulut'un da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.