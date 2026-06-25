İzmir’de CHP’li Balçova Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin gözaltına alındı. Peki, Onur Yiğit kimdir, kaç yaşında? Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit neden gözaltına alındı?

ONUR YİĞİT KİMDİR?

1984 yılında Balçova’da doğan Onur Yiğit, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Balçova’da tamamlamıştır. Lisans eğitimini Celal Bayar Üniversitesi İşletme bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini ise İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde Yüksek İşletme ve Sağlık Yönetimi alanında yapmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Onur Yiğit, sağlık sektöründe önemli projelerde kurucu ve yönetici olarak görev almıştır. Balçova’da faaliyet gösteren Ömür Tıp Merkezi, Özel Balçova Fizik Tedavi Tıp Merkezi, Açık Radyoloji Merkezi ve İlke Tıp Merkezi ile İzmir Ayrancılar’da bulunan 150 yataklı Özel Medifema Hastanesi’nin kuruluş ve işletme süreçlerinde aktif rol üstlenmiştir. Sağlık turizmi alanında uluslararası faaliyet gösteren Asistana ve Medifema Global şirketlerinde kurucu ve üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır. TÜSİAD üyesi olup, dernek bünyesinde ekonomi ve finans, kalkınma, girişimcilik, gençlik ve sosyal kalkınma alanlarında çeşitli çalışma gruplarında aktif olarak yer almaktadır.

Onur Yiğit, ailesinin parti teşkilatlarında aktif görevler üstlenmesi nedeniyle çocukluk yıllarından itibaren siyasetin içinde yer almıştır. Resmi siyasi üyeliği ile başlayan sürecin ardından yerel yönetimlerde aktif görevler üstlenmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Büyükşehir Encümeni olarak görev yapmış, çeşitli komisyonlarda yer almıştır. Aynı zamanda Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Üyeliğini sürdürmektedir.

ONUR YİĞİT'İN ÖZEL HAYATI

Onur Yiğit, evli ve iki çocuk babasıdır.

ONUR YİĞİT NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İzmir’de CHP’li Balçova (ilçe) Belediye Başkanı Onur Yiğit gözaltına alındı.

Operasyon, İzmir başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yapıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü, operasyonda Yiğit’in yanı sıra 24 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada bu kişiler arasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in de olduğu bildirildi.

Suçlama ‘inşaat ve imarda banka üzerinden rüşvet alma ve verme’ diye açıklandı.