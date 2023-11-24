Son Dakika: İsmailağa lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğenine soruşturma

Son dakika haberi.. Savcılık, yayınladığı videolar nedeniyle İsmailağa cemaatinin vefat eden lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında resen soruşturma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 24.11.2023 - 20:29
Son Dakika: İsmailağa lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğenine soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan ve Saadettin Ustaosmanoğlu'na ait olduğu belirtilen video içeriğinde sarf edilen sözleri nedeniyle, Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında "Suç işlemeye tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı.

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Son dakika İsmailağa cemaati Sadettin Ustaosmanoğlu Soruşturma

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