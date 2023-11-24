Son Dakika: İsmailağa lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğenine soruşturma

Yayınlanma: 24.11.2023 - 20:29

Güncelleme: 24.11.2023 - 20:40

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan ve Saadettin Ustaosmanoğlu'na ait olduğu belirtilen video içeriğinde sarf edilen sözleri nedeniyle, Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında "Suç işlemeye tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı.

AYRINTILAR GELİYOR...

