Son Dakika: İsmailağa lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğenine soruşturma
Son dakika haberi.. Savcılık, yayınladığı videolar nedeniyle İsmailağa cemaatinin vefat eden lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında resen soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan ve Saadettin Ustaosmanoğlu'na ait olduğu belirtilen video içeriğinde sarf edilen sözleri nedeniyle, Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında "Suç işlemeye tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı.
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