İsmailağa Camisi'nin avlusunda havaya ateş açan kişi yakalandı: 'Gerekçesi' belli oldu
Fatih'te İsmailağa Camisi'nin avlusunda havaya ateş açtıktan sonra kaçan şüpheli M.Ş.A. yakalandı. M.Ş.A.'nın imamla arasında alacak verecek meselesi olduğu bu gerekçesiyle havaya ateş açtığı öğrenildi.
Fatih'te bulunan İsmailağa Camisi'ne cuma vakti gelen M.Ş.A. avluda silahla havaya 7 el ateş açtıktan sonra buradan ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.
İnceleme yapan ekipler, avluda 5 kovan buldu. Şüphelinin geldiği araç caminin arkasındaki Camcı Çeşmesi Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
GEREKÇE ALACAK-VERECEK MESELESİ
Öte yandan M.Ş.A. ile cami imamı arasında alacak verecek meselesi olduğu ve M.Ş.A.'nın bu sebeple camii avlusunda ateş açtığı öğrenildi.
ÜSKÜDAR'DA YAKALANDI
Polis ekipleri yaptıkları çalışmaların ardından şüpheli M.Ş.A.'yı Üsküdar'da yakaladı. Şüphelinin üst aramasında olayda kullandığı silah, şarjör ve 7 fişek ele geçirildi. M.Ş.A emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Etiketler: #İsmailağa #İsmailağa cemaati
En Çok Okunan Haberler
-
- Kurtulmuş’tan 'Erdoğan ve adaylık' açıklaması
- Ünlü çikolata markası da artık kara listede
- Ünlü oyuncu gözaltında: Marketten 'zeytinyağı' çaldı
- Kayıp 6 yaşındaki Şirin'den acı haber
- Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na tazminat davası
- 'Sanki mağdur olan Esenyurt değilmiş gibi...'
- Tek kalemde milyarlık vergi borçları silinenler nerede?
- Erdoğan'a ve Yerlikaya'ya çok sert yanıt!
- 19 yaşındaki gence uyuşturucu çetesi mi kıydı?
- Halk TV'den ayrılan Şirin Payzın'ın yeni adresi netleşti