İsmailağa Camisi'nin avlusunda havaya ateş açan kişi yakalandı: 'Gerekçesi' belli oldu

Fatih'te İsmailağa Camisi'nin avlusunda havaya ateş açtıktan sonra kaçan şüpheli M.Ş.A. yakalandı. M.Ş.A.'nın imamla arasında alacak verecek meselesi olduğu bu gerekçesiyle havaya ateş açtığı öğrenildi.

İsmailağa Camisi'nin avlusunda havaya ateş açan kişi yakalandı: 'Gerekçesi' belli oldu
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DHA
Yayınlanma: 02.11.2024 - 11:55

Fatih'te bulunan İsmailağa Camisi'ne cuma vakti gelen M.Ş.A. avluda silahla havaya 7 el ateş açtıktan sonra buradan ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

İnceleme yapan ekipler, avluda 5 kovan buldu. Şüphelinin geldiği araç caminin arkasındaki Camcı Çeşmesi Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

GEREKÇE ALACAK-VERECEK MESELESİ

Öte yandan M.Ş.A. ile cami imamı arasında alacak verecek meselesi olduğu ve M.Ş.A.'nın bu sebeple camii avlusunda ateş açtığı öğrenildi.

ÜSKÜDAR'DA YAKALANDI

Polis ekipleri yaptıkları çalışmaların ardından şüpheli M.Ş.A.'yı Üsküdar'da yakaladı. Şüphelinin üst aramasında olayda kullandığı silah, şarjör ve 7 fişek ele geçirildi. M.Ş.A emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

 


Etiketler: #İsmailağa #İsmailağa cemaati

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