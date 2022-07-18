İsmailağa Cemaati’nde ‘post’ kavgası: Cevabını kasetlerle vereceğiz

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 00:00

Mahmut Ustaosmanoğlu’nun 23 Haziran'da ölümünün ardından tarikat içinde ‘post’ kavgası başladı.

Tartışmanın taraflarından “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’ye dair Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Saadeddin Ustaosmanoğlu, Kökler Derneği isimli Youtube kanalında açıklamalarda bulundu.

Ustaosmanoğlu 4 saatlik yayınında, “Cübbeli Ahmet Mahmut'un ülkeler arası maceraları. Filmin kendisini daha piyasaya sürmedik. Bunlar daha fragman" ifadelerine yer verirken Endonezya’dan kadın misafirleri geldiğini iddia etti.

İddialara dair ayrıntı paylaşacağını ifade eden Ustaosmanoğlu, “Erkeksen şeyhliğini açıkla, açıkla da videolarını patlatalım” dedi.