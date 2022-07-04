Cübbeli Ahmet ile İsmailağa arasındaki kriz derinleşiyor: 'Yanlış yaptı!'

'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümü sonrasında 'kadınlar cenazeye katılmasın' yazılı mesajına tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:16
Cübbeli Ahmet ile İsmailağa arasındaki kriz derinleşiyor: 'Yanlış yaptı!'
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İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümü sonrası düzenlenen cenaze namazına kadınların katılmaması istendi.

Cemaatten yapılan açıklamada, "Mahmud Efendi Hazretleri hanımların cenazelere katılmalarına râzı olmadığı kesin olarak bilinen bir husustur" denildi.

"İSMAİLAĞA'NIN YAZISI YANLIŞ OLDU"

Cübbeli Ahmet, kadınların cenazeye alınmamasına Youtube hesabından yayımladığı Haftanın Sohbeti'nde eleştirdi.

Cübbeli Ahmet, "Kadınlar niye davet edilmedi diye furya kopardılar. Tabi İsmailağa'nın yazısı da yanlış oldu. Mahmut Efendi kadınların cenazesine katılmasına karşı değildir. Kadınla erkeklerin karışmasına karşıdır. İzdiham olacağı için kadınların gelmemesi uygun olmuştur. İlan doğru ama Mahmut Efendi karşıdır dersek olmaz. Kadınların cenazeye katılmasına karşı olanlar vahabilerdir" dedi.


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