İsmailağa cemaatinden ayrılan sözde hocalar: ‘Şurayı Müceddidiyye’yi kurmuştu'

İsmailağa Cemaati’nin eski elebaşısı Hasan Kılıç’ın yaşamını yitirişinin ardından, cemaat içinde ayrılıklar yaşanmıştı. Cemaat postluğu için çıkan rekabette cemaatin önde gelen isimleri Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Avni Kansızoğlu ve Mustafa Özşimşekler cemaatin kurucusu Mahmut Ustaosmanoğlu’nun öğrencisi İbrahim Uslu’yu yeni “şeyh” olarak ilan etmişti. Bunun ardından cemaatten atılmalar yaşanmıştı. İbrahim Uslu’nun başını çektiği ekip cemaatten ayrılınca “Müceddidiyye Meclisi”ni (Şurayı Müceddidiyye Muhmudiye) kurdu.

İSMAİLAĞA’DAN KOPANLAR ‘HOCA MECLİSİ’ KURDULAR

Söz konusu meclis, “Mahmut Ustaosmanoğlu”nun Nakşibendiyye tarikatının Müceddidiyye silsilesinin 36. ve son şeyhi olduğu belirtilerek, onun yolundan gittiklerini savunarak İbrahim Uslu tarafından kuruldu. Heyette İsmailağa’nın bir dönem önde gelen sözde hocalarından İsmail Hünerlice, Fatih Kalender, Hüseyin Avni Kansızoğlu da bulunuyor. Heyet çalışmalarını ise Müceddid Mahmur Efendi Vakfı Vekillerin Ahidi Yardımlaşma Derneği (VAHİDDER) ve Marifet Derneği üzerinden yürütüyor. Cübbeli Ahmet ise bu dernek ve vakıfta etkinliğini gösteriyor, zaman zaman hocalar meclisinin sözde şeriat toplantılarına da katılıyor.

‘TEMELİ ATIN, BEN DESTEĞE GELİRİM’

Çalışmaları kapsamında söz konusu hocalar meclisi, Türkiye’nin dört bir yanında kentlere “vekil” atayarak örgütleniyor. Bu kapsamda Cübbeli Ahmet, önceki gün sosyal medya hesabından söz konusu gerici yapının Balıkesir Bandırma’da yasadışı medrese kuracağını duyurdu.

Söz konusu paylaşımda “Şurayı Müceddidiyye Muhmudiye’ye bağlı hizmetlerde bulunan Muhammed Efe Hocaefendi, Bandırma ihvânı ile beraber Cübbeli Ahmet Hoca’yı hanesinde ziyaret etti. Misafirler, Cübbeli Hoca’yı Bandırma’ya sohbete davet ettiler ve orada medrese için güzel bir arsa aldıklarını, proje aşamasında olduğunu beyan ettiler. Cübbeli Ahmet Hoca da onlara: ‘Siz temel atma safhasına gelirseniz ben hem sohbete gelir hem de size destek veririm’ diye söz verdi” ifadeleri kullanıldı.