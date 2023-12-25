İsmet İnönü, 50’nci ölüm yıl dönümünde Anıtkabir’de anıldı
Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 50’nci ölüm yıl dönümünde Anıtkabir’de düzenlenen törenle anıldı. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki CHP heyeti de katıldı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı, CHP’nin ikinci Genel Başkanı İsmet İnönü, bugün vefatının 50’nci yılı dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen törenle anıldı. Törene, CHP genel Başkanı Özgür Özel, parti yöneticileri ve milletvekillerinden oluşan bir heyet de katıldı.
Törende ilk olarak Atatürk’ün kabrine çelenk konuldu ve saygı duruşunda bulunuldu. Ardından heyet, CHP’nin ikinci Genel Başkanı İnönü’ün kabrine geçti. İsmet İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), CHP ve İnönü’nün ailesi adına kabre çelenk bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. Törenin ardından İnönü’nün kızı Özden Toker ve Gülsün Bilgehan taziyeleri kabul etti.
Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Genel Başkan yardımcıları, parti yöneticileri ve milletvekilleri katıldı.
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