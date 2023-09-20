İsmi çete lideriyle anılan Yargıtay üyesi 26 içeriği erişime engelletti: Arasında kendi söyleşisi de var

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla yakın olduğu bilinen ve yurtdışına kaçarken gözaltına alınıp tutuklanan çete lideri Ayhan Bora Kaplan’dan villa ve araba aldığı iddia edilen Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman, aralarında kendi söyleşisinin de bulunduğu 26 içerik için erişim engeli kararı aldırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2023 - 11:07
İsmi çete lideriyle anılan Yargıtay üyesi 26 içeriği erişime engelletti: Arasında kendi söyleşisi de var
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Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından alınan kararda T24 yazarı Tolga Şardan'ın Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman ile ilgili 2 haberinin kaldırılmasına karar verildi.

Söz konusu haberlerde Yargıtay üyesi Kocaman’ın eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla yakınlığı bilinen çete lideri Ayhan Bora Kaplan’dan villa ve araç aldığı iddiaları bulunuyordu. Haberlerin başlıkları ise “Ayhan Bora Kaplan, hangi üst düzey yüksek yargı mensubuna villa ve lüks araç aldı?" ve "Ayhan Bora Kaplan, polis müdürlerinin görevden alınması için 5 milyonu kime verdi?" şeklindeydi. 

Ayrıca Kocaman, içerisindeki kendi söyleşisi olduğu ve bu haberde "villa ve araba aldığı iddiasını reddettiği, Kaplan ile birkaç dakika restoranda görüştüğü, Kaplan operasyonunun Soylu'ya yönelik bir operasyon olduğunu" söylediği haber de yayından kaldırıldı. 

Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği ise kararın gerekçesi olarak, "Talep edenin hâlâ go¨revde yu¨ksek yargı mensubu oldugˆu, ic¸eriklerde yer alan paylas¸ımların isim ve soy isim rumuzlanmadan ve fotogˆraf paylas¸ımı yapılarak yayınlandıgˆı, o¨zel hayatın gizliligˆi geregˆi kis¸inin hedef haline getirilerek kis¸ilik haklarına saldırı olus¸turabilecegˆi"ni öne sürdü.


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Ayhan Bora Kaplan Yüksel Kocaman Süleyman Soylu

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