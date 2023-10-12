İsmi geçmiyordu: Abdullah Gül’den ‘yasak aşk’ haberine engelleme talebi iddiası

Yayınlanma: 12.10.2023 - 11:36

Güncelleme: 12.10.2023 - 11:51

Odatv yazarı Hürrem Elmasçı’nın 6 Ekim'de yazdığı ‘Fırst Lady kızkardeşi-Polis müdürü aşkı... Dikkat bu haber dedikodu içermektedir’ başlığıyla yayımlanan köşe yazısına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından mahkemeye başvurularak yayından kaldırma kararı aldırıldığı iddia edildi.

“ÇOK ÜST DÜZEY BİR LİDER”

Odatv'nin aktardığına göre, Clinton’dan Eisenhower’a birçok yabancı siyasetçinin yasak aşklarından bahsedilen ardından Türkiye'de de bir örneğinin anlatıldığı köşe yazısında "E, şimdi baldız demişken dönelim bize. Yok, bu kez başrolde bir başkan yok. Ve fakat baldıza âşık olan bir koruma müdürü var… Üstelik de makamını yazmayayım çok üst düzey bir lider bu. Ve onun da ‘kara kutu’su bir isim…" ifadeleri yer aldı. Yazıda gerçek kişiye yönelik hiçbir isim ve ifade yer almıyordu.

İddiaya göre, eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül, avukatı Ercan Duman aracılığıyla Beykoz Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak, habere ve haberi yazan gazeteci Hürrem Elmasçı’nın sosyal medya hesabında bulunan paylaşımlara erişim engeli getirilmesi yönünde bir talepte bulunuldu.

Avukat Ercan Duman mahkemeye sunduğu dilekçesinde, müvekkilinin kişilik haklarının ihlal edildiğini ve kişilik haklarını zedeleyecek içeriklere yer verildiğini iddia etti.