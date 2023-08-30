Abdullah Gül 30 Ağustos'u kutladı: Yorumlara kapadı!

Gül sosyal medya hesabından, “30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlar, bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2023 - 17:31
Abdullah Gül 30 Ağustos'u kutladı: Yorumlara kapadı!
Abone Ol google-news

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. Gül’ün paylaşımına yorum yapılmasını engellediği görüldü. 

Abdullah Gül, paylaşımında, "30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlar, bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. 

Abdullah Gül, cumhurbaşkanlığı döneminde sıkça milli bayramlara ‘rahatsızlık’ sebebiyle katılmadığı için eleştiriliyordu. 


Player Alanı
abdullah gül 30 Ağustos 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama

İlgili Haberler

CHP İzmir İl Başkanlığı’ndan 30 Ağustos kutlaması: Lügatımızda kaçıp gitmek yok

CHP İzmir İl Başkanlığı’ndan 30 Ağustos kutlaması: Lügatımızda kaçıp gitmek yok
Muğla’da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kıraç ile kutlandı

Muğla’da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kıraç ile kutlandı
Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini kabul etti

Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini kabul etti

En Çok Okunan Haberler