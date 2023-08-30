Abdullah Gül 30 Ağustos'u kutladı: Yorumlara kapadı!

Yayınlanma: 30.08.2023 - 17:31

Güncelleme: 30.08.2023 - 17:31

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. Gül’ün paylaşımına yorum yapılmasını engellediği görüldü.

Abdullah Gül, paylaşımında, "30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlar, bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlar, bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum. — Abdullah Gül (@cbabdullahgul) August 30, 2023

Abdullah Gül, cumhurbaşkanlığı döneminde sıkça milli bayramlara ‘rahatsızlık’ sebebiyle katılmadığı için eleştiriliyordu.