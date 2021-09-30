İsminin değişeceği iddia edilmişti: AKM'nin tabelası asıldı

İsmi değişeceği iddia edilen Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) tabelası asıldı.

(DHA)
30 Eylül 2021 Perşembe, 21:39
İsminin değişeceği iddia edilmişti: AKM'nin tabelası asıldı
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Açılışının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılacağı belirtilen Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) isim tabelası asıldı. İsmi değişeceği iddia edilen kültür merkezinin girişine konulan Atatürk Kültür Merkezi yazısı, dikkat çekti. 

AKM'nin isminin değişeceği iddia edilmişti.

Montajı tamamlanarak asılan isim tabelası tartışmaları sona erdirdi. İnşaatı tamamlanan yeni bina ve asılan tabela drone ile havadan da görüntülendi. Tabelada, eskisi gibi Atatürk Kültür Merkezi yazdığı görüldü.


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