İSMMMO Başkanlığı’na Erol Demirel yeniden seçildi

Türkiye’nin en büyük akademik meslek odalarından olan, İstanbul’da 50 bini aşkın üyesi bulunan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) 26. Olağan Seçimli Genel Kurulu, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapıldı.

İSMMMO Başkanı Erol Demirel, İstanbul Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği’nin (İÇDMB) adayı olarak yeniden oda başkanı seçildi.

Başkan Demirel, yaptığı açıklamada “Odamızın kapısından kim girerse girsin, 35 yıldır olduğu gibi düşüncesine, giyimine kuşamına, inancına bakmaksızın en iyi hizmeti vereceğiz. Mesleğimizi ileriye taşımak için hep birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

Seçim sonuçlarına göre Yönetim Kurulu; çoğunluğu Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği’nden olmak üzere; Meslekte Birlik Grubu ve Bağımsız Mali Müşavirler listelerinden isimlerden oluşacak.