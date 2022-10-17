Ispanağı kuraklık vurdu: Fiyatlar artacak!
Yağmurların mevsim normallerinin altında olması nedeniyle tarlalarda kuraklığa dikkat çeken Menemen Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl, “Kuraklıktan çok etkilendik. Bu sene ıspanağı parça parça dikiyoruz. Geçen yıl 10 liraydı ıspanak, bu sene fiyatı biraz daha yüksek olacak gibi” dedi.
Kış sebzelerinden ıspanağın hasadının başladığı İzmir’de yaşanan kuraklık nedeniyle üreticiler kısıtlı imkanlarla üretim yapıyor. Suyu idareli kullanma amacıyla, bu sene karık üstü olarak ekilen ıspanakta rekoltenin düşük olması beklenirken, fiyatların da geçen seneye göre daha yüksek olacağı ifade edildi.
Vatandaşların bu sene ıspanağı biraz daha pahalıya yiyeceğini ifade eden Menemen Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl, “Kuraklıktan çok etkilendik. Sulama suyunda sıkıntı yaşanıyor. Bu sene ıspanağı parça parça dikiyoruz. Ispanak yeni çıktığı için fiyatı biraz düşük şu an, ama kışın daha da yükselecek diye tahmin ediliyor. Geçen yıl 10 liraydı ıspanak, bu sene fiyatı biraz daha yüksek olacak gibi” ifadelerini kullandı.
“REKOLTE AZ OLACAK”
Kuraklık nedeniyle tarlaların büyük kısmının boş kaldığını söyleyen Karagöl, “Bu nedenle rekolte de daha az olacak gibi duruyor. Yağmurlar başlarsa ekim artabilir. Bu bölgede de uzun zamandır yağmur yok. Ekim artarsa fiyatlar ucuzlayabilir. Ispanağın en büyük özelliği su istemesi. Bazı tarlalarda suyu idareli kullanmak için karık üstü ekiliyor. Eskiden her tarafa tohum atardık. Şu an az olan sudan faydalanmak için böyle dikiyoruz” şeklinde konuştu.
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