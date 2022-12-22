Kırmızı bültenle aranıyordu! Uyuşturucu baronu Atilla Önder İspanya'da yakalandı

22 Aralık 2022 Perşembe, 17:37

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronlarından Atilla Önder'in ispanya'da yakalandığını duyurdu.

EGM, "Suç Işlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma", "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet", "Tehlikeli Maddeleri Izinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından firari olarak aranan Önder’in Türkiye’ye getirileceğini açıkladı.

EGM'nin açıklaması şu şekilde:

'MAFYA HESAPLAŞMASI'NDA OĞLU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Ali Ekber Akgün ile Vedat Şahin'in öldürüldüğü cinayetlere adı karışan Atilla Önder'in oğlu Barış Önder, Hollanda'da öldürülmüştü. Atilla Önder, "Oğlumun üzerine oyun oynanıyor." açıklamasında bulunmuştu.