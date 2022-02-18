İspanya’dan sahte sertifikayla getirilen hayvanlara test yapılmadı iddiası

18 Şubat 2022 Cuma, 04:00

İspanya’dan ithal edilen danalara daha sonra da test yapılmadığı iddia edildi. 2019 Kurban Bayramı öncesinde MKA isimli aracı firma tarafından İspanya’dan ithal edilen 2 bin 939 besilik canlı hayvanın veteriner sağlık sertifikalarının sahte olduğu ortaya çıkmıştı. Gazetemiz Cumhuriyet de konuyu kamuoyuna duyurmuştu. Hayvanların gümrük kontrol bölgelerinde karantinaya alınması gerekiyordu. Ancak usulsüzlüğün geç fark edilmesi üzerine hayvanların Türkiye’nin dört bir yanına dağıtıldığı ortaya çıkmıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı konunun savcılığa intikal ettirildiğini dile getirmişti. Bu hayvanlara sonrasında ne olduğu soru işareti yarattı. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “Hayvanlara test yapılması şartı getirildiği, test ücretlerinin de firmaya ödetildiği ancak sonrasında paranın iade edildiği ve test yapılmadığı iddiaları var” dedi. Başevirgen, 13 Ocak’ta Tarım ve Orman Bakanlığı’na, “Alınan tedbirler nelerdir ve hayvanlar karantina sürelerini nerede tamamlamıştır? 2 bin 939 baş besilik dana hangi illerde, kimlere ve hangi işletmelere dağıtılmıştır? Adı geçen firma veya firmalara ne gibi idari cezalar uygulanmıştır? Hayvanlar hangi testlere tabi tutulmuştur? Testlerinin sonuçları nelerdir? Firma hakkında açılmış bir dava var mıdır” sorularını yöneltti. Önergeye şimdiye kadar bir yanıt gelmedi.

"BÜYÜK BİR TEHLİKE"

“Umarım konunun üstü kapatılmaya çalışılmıyordur” diyen Başevirgen, “İşin doğrusu sahte sertifikalı bu hayvanların hastalıklar yönünden testlere tabi tutulması ve tüm masrafların da ilgili firmadan karşılanması gerekmektedir” ifadelerini kullandı. Başevirgen, Tarım ve Orman Bakanı’nın acilen kamuoyunu aydınlatmasını beklediklerini kaydetti. Ortada bir suç ve kamuyu zarara uğratma iddiası olduğuna dikkat çeken Başevirgen, “Bunun da ötesinde halk ve hayvan sağlığı yönünden büyük bir tehlike de söz konusudur” dedi.