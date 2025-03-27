İSPARK çalışanı oğlu gözaltına alınan 75 yaşındaki kadın: ‘Çocuklarım için ayaktayım, hala basamak siliyorum’

İSPARK çalışanı oğlu gözaltına alınan 75 yaşındaki Sadiye Teyze, "Çocuklarım için ayaktayım. Ben çocuklarım için canımı veririm. Yokluk çektik, yemedik, içmedik. 75 yaşındayım ben hâlâ basamak siliyorum" dedi.

İSPARK çalışanı oğlu gözaltına alınan 75 yaşındaki kadın: ‘Çocuklarım için ayaktayım, hala basamak siliyorum’
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.03.2025 - 00:23

İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklamasının ardından başlayan protestolarda gözaltı ve tutuklamalar sürüyor.

İSPARK çalışanı oğlu gözaltına alınan 75 yaşındaki Sadiye Teyze’nin gözaltılara tepki gösterdi.

Yaşlı kadın "Polisleri insanlara düşman etmeyin" diyen Sadiye Teyze, "30 yaşında dul kaldım. 12 bin lira maaş alıyorum. Çocuklarım için ayaktayım. Ben çocuklarım için canımı veririm. Yokluk çektik, yemedik, içmedik. 75 yaşındayım ben hâlâ basamak siliyorum. Basamak siliyorum ki kimseye muhtaç olmayayım" dedi.


Etiketler: #gözaltı #İSPARK

İlgili Haberler

İmamoğlu'ndan gözaltılara flaş tepki: 'Bir grup kendini bilmez, gençlere kötü muamele yapıyormuş...'

İmamoğlu'ndan gözaltılara flaş tepki: 'Bir grup kendini bilmez, gençlere kötü muamele yapıyormuş...'
İBB'ye 'kent uzlaşısı' soruşturması... Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir gözaltında

İBB'ye 'kent uzlaşısı' soruşturması... Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir gözaltında
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: ''Günlerdir gözaltına alınırken çocuklara kötü muamele ediliyor''

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: ''Günlerdir gözaltına alınırken çocuklara kötü muamele ediliyor''
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler