İSPARK çalışanı oğlu gözaltına alınan 75 yaşındaki kadın: ‘Çocuklarım için ayaktayım, hala basamak siliyorum’

Yayınlanma: 27.03.2025 - 00:23

Güncelleme: 27.03.2025 - 00:23

İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklamasının ardından başlayan protestolarda gözaltı ve tutuklamalar sürüyor.

İSPARK çalışanı oğlu gözaltına alınan 75 yaşındaki Sadiye Teyze’nin gözaltılara tepki gösterdi.

Yaşlı kadın "Polisleri insanlara düşman etmeyin" diyen Sadiye Teyze, "30 yaşında dul kaldım. 12 bin lira maaş alıyorum. Çocuklarım için ayaktayım. Ben çocuklarım için canımı veririm. Yokluk çektik, yemedik, içmedik. 75 yaşındayım ben hâlâ basamak siliyorum. Basamak siliyorum ki kimseye muhtaç olmayayım" dedi.