İmamoğlu'ndan gözaltılara flaş tepki: 'Bir grup kendini bilmez, gençlere kötü muamele yapıyormuş...'
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Türkiye genelindeki gözaltılara tepki gösterdi, "kötü muameleye" dikkat çekti. İmamoğlu, "Çok üzülerek duyuyorum ki; gözaltına alınan pırlanta gibi genç evlatlarımıza adına polis diyemeyeceğim bir grup kendini bilmez kötü muamele yapıyormuş. Bunlara polis diyemem çünkü benim şerefli polisim milletin gencecik evlatlarına bu zulmü yapmaz" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 48 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyona tepki olarak 19 Mart günü başlayan eylemlere katılanlara yönelik "baskınlar" devam ediyor.
GÖZALTILAR ARTIYOR!
Bu sabah saatlerinde ise İstanbul ve Bursa’da çok sayıda eve polis baskını düzenlendi, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Gece Fatih ve Şişli'den 45 kişi alındı, sabah yapılan baskınlarda ise 61 kişi alındı.
Böylelikle İstanbul'daki toplam gözaltı sayısı 106 oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü de, son gözaltı sayısını 106 olarak duyurdu.
"DUYDUM Kİ KÖTÜ MUAMELE YAPILIYORMUŞ..."
Son olarak İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medyadan paylaşımda hem gözaltılara tepki gösterdi hem de "kötü muameleye" dikkat çekti.
İmamoğlu, "Çok üzülerek duyuyorum ki; gözaltına alınan pırlanta gibi genç evlatlarımıza adına polis diyemeyeceğim bir grup kendini bilmez kötü muamele yapıyormuş. Bunlara polis diyemem çünkü benim şerefli polisim milletin gencecik evlatlarına bu zulmü yapmaz" diye konuştu.
Çok üzülerek duyuyorum ki; gözaltına alınan pırlanta gibi genç evlatlarımıza adına polis diyemeyeceğim bir grup kendini bilmez kötü muamele yapıyormuş. Bunlara polis diyemem çünkü benim şerefli polisim milletin gencecik evlatlarına bu zulmü yapmaz.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 26, 2025
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