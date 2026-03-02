Isparta'da 33 şeker planörü ve 2 Arap tavşanı ele geçirildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün (DKMP) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kolluk kuvvetlerinin yasa dışı yaban hayvanı ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda yaban hayvanı ele geçirildi. Şüpheli bir şahsa ait iki farklı adreste yapılan aramalarda, belgesiz satışı ve bulundurulması yasak olan 33 şeker planörü ile 2 Arap tavşanına el konuldu. Ele geçirilen hayvanlar ekiplerimizce rehabilitasyon sürecine alınırken, ilgili şahsa idari işlem uygulandı” denildi.

ŞEKER PLANÖRÜ NEDİR?

Şeker planörü (Petaurus breviceps), ana vatanı Avustralya ve çevresindeki adalar olan, ağaçtan ağaca süzülme yeteneğine sahip küçük bir keseli memelidir. İnce bir deri zarı sayesinde 50 metreye kadar uçabilen bu gececil canlılar, doğada nektar ve meyve gibi şekerli gıdalarla beslendikleri için bu ismi almıştır. Oldukça sosyal ve hassas bir yapıya sahip olmaları nedeniyle ev ortamında bakılmaları zordur; bu yüzden Türkiye dahil pek çok ülkede belgesiz satışı ve bulundurulması, yaban hayatını koruma kanunları kapsamında yasa dışı kabul edilmektedir.











