Isparta’da bir lisedeki taciz iddialarına bakanlığın verdiği yanıt soru işareti yarattı: Anlaşılamayan yanıt!

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan öğretmen İ.K. hakkında, bir öğrenci tarafından yaklaşık bir buçuk yıl boyunca hem sözlü hem de fiziksel temas içeren taciz iddialarında bulunulduğunu anımsattı. Öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı ancak ilgili öğretmenin açığa alınmadan başka bir okula görevlendirildiği iddialarına işaret eden Halıcı, “Taciz iddialarıyla ilgili soruşturma tamamlanmadan öğretmenin görev yerinin değiştirilmesi; yani görevine devam ettirilmesi öğrencilerin güvenliği, sürecin şeffaflığı ve iddiaların etkin biçimde araştırılması açısından ciddi soru işaretleri yaratmaktadır” dedi.

'NEDEN AÇIĞA ALINMADI?'

Halıcı, şu sorulara yanıt istedi: “Öğretmen İ.K. hakkında öğrenci tarafından dile getirilen taciz iddialarıyla ilgili bakanlığınız bünyesinde başlatılan soruşturmanın kapsamı nedir? İdari soruşturma hangi aşamadadır ve kimler tarafından yapılmaktadır? Soruşturma devam ederken söz konusu öğretmenin açığa alınmamasının gerekçesi nedir? Taciz iddiasıyla hakkında soruşturma açılan bir öğretmenin başka bir okula görevlendirilmesi hangi mevzuata dayanmaktadır? Son beş yıl içinde benzer iddialarla hakkında soruşturma açılan kaç öğretmen açığa alınmadan farklı bir okula görevlendirilmiştir?”

TEK CÜMLELİK YANIT

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise sorulara bir cümle ile yanıt verdi. Yanıtta, “Soru önergesinde adı geçen öğretmen hakkında Isparta Valiliği’nin 11.11.2025 tarihli ve 146151121 sayılı onayı ile eğitim müfettişlerince yürütülen soruşturma sonucunda disiplin ve idari yönden teklifler getirilmiştir.”

Yanıttan, öğretmen hakkında hangi disiplin işleminin uygulandığı, açığa alınıp alınmadığı anlaşılamadı.