Isparta'da korkunç kaza... Otomobil kahvehaneye girdi: Ölü ve yaralılar var!

Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Garip köyünde dün saat 13.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; S.Ö.'nün kullandığı 32 UC 104 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köy kahvehanesine daldı. Kazada sürücü S.Ö. ile kahvehanede oturan Mustafa Topçu (19) ile Hasan Ünver (75) yaralandı.

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA!

Tedavi altına alınan yaralılardan Hasan Ünver kurtarılamadı. Diğer iki yaralının durumunun ise, iyi olduğu öğrenildi.

Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin kahvehanede oturanlara çarptıktan sonra durması ve kazayı gören çevredekilerin koşarak yardıma gelmeleri yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.