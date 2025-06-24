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Isparta'da şap alarmı... 3 köy karantinaya alındı!

Isparta'da şap alarmı... 3 köy karantinaya alındı!

24.06.2025 16:01:00
Güncellenme:
İHA
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Isparta'da şap alarmı... 3 köy karantinaya alındı!

Eğirdir ilçesine bağlı Sarıidris kasabasında, şap hastalığının tespit edilmesi üzerine, hayvan sağlığını korumaya yönelik kasabaya bağlı Gökçehöyük, Bağcık ve Mahmatlar köylerinde hayvan giriş çıkışları geçici olarak yasaklandı.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla karantina tedbirlerini uygulamaya koydu. Sarıidris kasabasında şap hastalığının tespit edilmesi üzerine, hayvan sağlığını korumaya yönelik kasabaya bağlı Gökçehöyük, Bağcık ve Mahmatlar köylerinde hayvan hareketleri tamamen durdurulurken, bölgede kapsamlı bir aşılama çalışması başlatılacağı açıklandı.

Yetkililer, yurttaşların önlemlere hassasiyetle uymasını isterken, şap hastalığının özellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar arasında hızla yayılabildiğine dikkat çekti. Alınan önlemler kapsamında, hayvanların kontrolsüz şekilde başka bölgelere taşınması yasaklandı.

Bölgedeki hayvan sahiplerinin mağdur olmaması için gerekli destek çalışmalarının da kısa sürede başlatılacağı belirtildi. Şüpheli durumların derhal İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirilmesi istendi.

İlgili Konular: #Isparta #Karantina #şap hastalığı

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