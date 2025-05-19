Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen pazar günü kent merkezinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda 36 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 0,30 gram metamfetamin, 7 adet sentetik ecza, 2 adet tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

2 şüpheli ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.