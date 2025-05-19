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Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

19.05.2025 09:41:00
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İHA
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Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen pazar günü kent merkezinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda 36 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 0,30 gram metamfetamin, 7 adet sentetik ecza, 2 adet tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

2 şüpheli ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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