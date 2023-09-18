Isparta Eğirdir Gölü'nde 'el bombası' paniği!

Isparta'daki Eğirdir Gölü kıyısında su içerisinde birden fazla el bombası bulundu. Plajda önlem alan polis, bölgeyi kapatırken el bombalarının çıkarılması için uzmanlardan yardım istendi.

DHA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 10:47
Isparta Eğirdir Gölü'nde 'el bombası' paniği!
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Isparta'nın Eğirdir Gölü Yazla Plajı'ndaki göl kenarında dün öğle saatlerinde yüzen bir kişi, polisi arayıp suda birden fazla patlayıcı madde gördüğü ihbarında bulundu.

İhbar sonrası olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemenin ardından patlayıcı maddelerin el bombası olduğu tespit edildi.

Bölgeyi şeritle kapatan ve plajda güvenlik önlemi alan polis, giriş çıkışlara da izin vermedi.

Olayla ilgili savcılığın soruşturma başlattığı, suyun içerisindeki el bombalarının çıkarılması için İstanbul'dan bomba imha uzmanlarının gelmesinin beklendiği öğrenildi.




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Isparta Eğirdir Gölü eğirdir Bomba

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