Son dakika... Bakan Yerlikaya: Bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

Son dakika... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’da bombalı terör eylemi hazırlığı yaptıkları tespit edilen 5 kişinin yakaladığını açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 08.09.2023 - 09:34
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır’da terör örgütü PKK adına kuryelik yaptıkları tespit edilen R.D., D.D., O.D., F.D. ve R.D. isimli kişilerin ikametlerinde yapılan aramalarda PETN patlayıcı madde, A4 patlayıcı, roketatar başlığı ile avometre, saatli anahtar sistemi, patlayıcı devre sistemi, zaman ayarlı patlayıcı ve silah bulunduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren EGM İstihbarat Başkanlığımız, Diyarbakır ve Mardin İl Emniyet Müdürlüklerimiz, Havacılık Daire Başkanlığımız, Diyarbakır Özel Harekat, TEM ve Bomba İmha Şube Müdürlüklerimizdeki kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Bir nebze olsun insanlıktan nasibini almayan hainlere asla acımayacağız. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.


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