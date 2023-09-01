Komşusunu el bombasıyla tehdit etti: Evinden 2 el bombası çıktı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kavga ettiği komşusunu el bombasıyla tehdit eden kadın tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 01.09.2023 - 12:58
Komşusunu el bombasıyla tehdit etti: Evinden 2 el bombası çıktı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iddiaya göre, mahallede iki komşu arasında çıkan kavganın ardından R.Ş. isimli kadın, komşusuna giderek yanında götürdüğü el bombasını gösterip tehdit etti.

Durumu polis ekiplerine bildiren ev sakinleri kadından şikayetçi oldu.

Polis, R.Ş.'nin kaldığı adreste yaptığı aramada 2 el bombası ele geçirdi. Kadın gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

R.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Şanlıurfa Siverek el bombası komşu tehdit

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