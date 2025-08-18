Isparta'nın plaka kodu ne? Isparta'nın plaka numarası kaç? Isparta ve ilçelerinin plaka harfleri...



Isparta plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

ISPARTA'NIN PLAKA KODU NEDİR?

Isparta’nın plaka kodu 32 olup, Türkiye’de şehirle özdeşleşmiş plaka numaralarından biridir. Isparta’da araç plakaları, 32 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Isparta Plaka Kodunun Anlamı

Isparta’nın plaka kodu olan 32, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.

32 sayısı, Isparta’nın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Isparta ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Isparta’nın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

Isparta İlçeleri ve Plaka Harfleri

İlçe Plaka Harfleri

Merkez 32 A, 32 AA

Aksu 32 AK

Atabey 32 AT

Eğirdir 32 E, 32 EG

Gelendost 32 G

Gönen 32 GN

Keçiborlu 32 K, 32 KB

Senirkent 32 S

Sütçüler 32 ST

Şarkikaraağaç 32 Ş, 32 SK

Uluborlu 32 U

Yalvaç 32 Y, 32 YA

Yenişarbademli 32 YB