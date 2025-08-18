Isparta'nın plaka kodu ne? Isparta'nın plaka numarası kaç? Isparta ve ilçelerinin plaka harfleri...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.08.2025 15:06:00
Isparta’nın plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Isparta ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?


Isparta plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

ISPARTA'NIN PLAKA KODU NEDİR?

Isparta’nın plaka kodu 32 olup, Türkiye’de şehirle özdeşleşmiş plaka numaralarından biridir. Isparta’da araç plakaları, 32 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Isparta Plaka Kodunun Anlamı

Isparta’nın plaka kodu olan 32, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.
32 sayısı, Isparta’nın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Isparta ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Isparta’nın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

Isparta İlçeleri ve Plaka Harfleri

İlçe    Plaka Harfleri
Merkez    32 A, 32 AA
Aksu    32 AK
Atabey    32 AT
Eğirdir    32 E, 32 EG
Gelendost    32 G
Gönen    32 GN
Keçiborlu    32 K, 32 KB
Senirkent    32 S
Sütçüler    32 ST
Şarkikaraağaç    32 Ş, 32 SK
Uluborlu    32 U
Yalvaç    32 Y, 32 YA
Yenişarbademli    32 YB

