Isparta'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Isparta'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Isparta'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, biri ağır 6 kişi yaralandı.
Süleyman S.Y.'nin kullandığı 32 PR 862 plakalı hasta taşıyan ambulans, Alibeyköy kavşağında İlyas K. (56) yönetimindeki 32 HV 573 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada ambulanstaki sağlık personeli ile sürücü İlyas K. ve otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Havva Avcı (49), müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Yaralılardan Bayram Avcı'nın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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