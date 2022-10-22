Avcılar'da kavşakta feci kaza : 2 yaralı

İstanbul Avcılar’da kavşağa aynı anda gelen cip ile otomobil çarpıştı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada 2 kişi yaralandı.

DHA
22 Ekim 2022 Cumartesi, 09:11
Avcılar'da kavşakta feci kaza : 2 yaralı
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Merkez Mahallesi’nde, Talimhane Caddesi’nden gelen 34 PE 7290 plakalı otomobil ile Çiğdem Caddesi’nden gelen 34 VZ 4716 plakalı cip kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile Talimhane Caddesi’nden gelen otomobilin hava yastıkları açıldı.

ARAÇTA SIKIŞTI

Araçta sıkışan sürücü güçlükle otomobili açarak dışarı çıkarken yere yığıldı.

Yanında oturan eşi çevredekilerin kapıyı zorlayarak açması üzerine çıkarılarak ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil sağlık ekibi ambulansına alındı.

Çift daha sonra hastaneye götürüldü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Avcılar kavşak kaza

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