Yapay zeka, hayvanlarla konuşmamızı da sağlayabilir mi?

Yayınlanma: 17.05.2023 - 08:19

Güncelleme: 17.05.2023 - 08:19

Bilim insanları son zamanlarda şempanzelerin kendi dillerine sahip olduklarını ve cümle benzeri yapılarla iletişim kurabildiklerini keşfettiler. Peki ya günün birinde, evcil hayvanımızla gerçek bir konuşma yapabilsek veya düşüncelerini anlayabilsek nasıl olurdu? İşte, bunun cevabı yapay zeka olabilir ve büyük dil modelleri sayesinde bize hayvanlarla konuşabilmemizi sağlayabilir.

DOĞAL DİL İŞLEME VE YAPAY ZEKA YARDIMCI OLABİLİR

Bu size film senaryosu gibi geliyor olabilir. Ancak Earth Species Project'e göre, büyük dil modelleri (LLM’ler), dünya genelindeki hayvanlarla nasıl iletişim kurduğumuzla ilgili yeni kapılar aralayabilir. Büyük dil modelleri, doğal dil işleme (NLP) alanında kullanılan yapay zeka modelleridir.

Chip'te yer alan habere göre bu modeller, insan dilini anlama, yorumlama ve üretme yeteneği kazandırmayı amaçlıyor. Büyük dil modelleri, milyarlarca kelime ve cümle örneğiyle eğitiliyor ve bu sayede dilin yapısını ve kullanımını öğreniyorlar. Bu modeller, çeviri, metin özetleme, konuşma, metin sınıflandırma ve diyalog sistemleri gibi birçok NLP uygulamasında kullanılabilir. Bunun en bilindik örneği, çok kısa bir sürede ciddi bir kullanıcıya ulaşan ChatGPT’dir.

Buradaki düşünceye göre, bu modeller insan dilini daha anlaşılır ve akıcı hale getirdikçe, aynı anlayış seviyesini kullanarak hayvanların kullandığı dilleri çözebilir. Bu durumda, yapay zeka, insanlar ve hayvanlar arasındaki iletişimi artırmak için de kullanılabilir.

Eğer yapay zeka hayvanlarla başarılı bir şekilde iletişim kurabilirse, bu mümkün gözüküyor. Ancak bu sadece küçük bir ihtimal. Çünkü şirketlerin yapay zeka sistemlerini ilerletmek için güvendikleri mevcut büyük dil modellerinin birçok sorunu bulunuyor. Ayrıca bazıları, yapay zekanın geleceğinin bu modellerle bağlantılı olmadığına inanıyor. Bunun yerine daha küçük ve sağlam sistemlerin daha ileriye taşımanın anahtarı olduğuna inanıyor.

Yapay zekanın bir gün insanlığın varoluşuna tehdit oluşturabileceğini düşünenler de var. Ancak, yapay zekanın hayvanlarla konuşmak için kullanılması fikri, hele ki bizlerin gezegeni tahrip etmeye devam ettiği bir dönemde oldukça heyecan verici olabilir. Yapay zeka aracılığıyla bir hayvanla iletişim kurmak, onu anlamakla aynı şey değil. Bu tür araştırmaların uygulanabilir olması için hala çok fazla yol alınması gerekiyor. Ancak, bu yapay zeka araştırmalarında izlenebilecek ilginç bir yol ve gelecekte bazı heyecan verici buluşlara yol açabilir.