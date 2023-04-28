Süleyman Soylu: LGBT+Q'nun içerisinde insanla hayvanın evlenmesi de var

Yayınlanma: 28.04.2023 - 17:02

Güncelleme: 28.04.2023 - 17:12

İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa’da STK Başkanlarıyla kahvaltı programına katıldı.

LGBTİQ+ bireyleri hedef alarak ilginç iddialarda bulunan Soylu, “Hani Hani LGBT+Q diyorlar ya onun içerisinde hayvanla insanın evlenmesi de var” dedi.

GEZİ DE SOYLU'NUN HEDEFİNDE!

Kahvaltı programının ardından konuşan Süleyman Soylu, Gezi Direnişi'ni şu sözlerle hedef aldı:

"Son 12 yıldır Türkiye'de hep beraber bir takım olaylar yaşıyoruz. Yaşadığımız olaylar çok açık ve net. Bunu hep beraber yaşıyoruz, görüyoruz. Türkiye'de gezi olayları oldu. Beraber yaşadık bu gezi olaylarını. Gezi olaylarında Türkiye'de bu ülkenin başbakanına o gün neredeyse sivil muhtıra verildi. Denildi ki siz bu ülkede eğer başbakanlık yapmak istiyorsanız Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapmayacaksınız. Siz eğer bu ülkede başbakanlık yapmak istiyorsanız Marmaray'ı, Avrasya'yı, Osman Gazi'yi ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu yapmayacaksınız. Siz bu ülkede başbakanlık yapmak istiyorsanız Taksim'de cami yapmayacaksınız. Eğer Ayasofya'yı bilselerdi onu da metnin içerisine muhakkak eklerler, ilave ederlerdi."

Bakan Soylu, Türkiye'nin geçmişte de kendi uçağını yapmaya çalıştığını, ancak yaptırmadıklarını savundu.

"ERDOĞAN DEMOKRASİNİN TIKALI BÜTÜN DAMARLARINI AÇTI"

Türkiye’de herkesin kendisini rahatça ifade ettiğini öne süren Soylu, şöyle konuştu:

"Tayyip Erdoğan bu ülkede demokrasinin tıkalı bütün damarlarını açmıştır. Demokrasi için kapalı olan bütün damarlar açılmıştır. Bugün herkes kendisini ifade ediyor Türkiye'de. İfade edemeyen yok. Dindar ben dindarım diyor, başörtülüsü öğretmen olamıyordu. Öğretmen oldu."

"ERKEKLE ERKEĞİN KADINLA KADININ EVLENMESİNİ İSTEMEM"

Daha sonra LGBTİ+Q bireyleri hedef alan Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Tayyip Erdoğan gitsin de kim gelsin? Benim ülkemde erkekle erkeğin, kadınla kadının evlenmesini istemiyorum arkadaş. Ben istemiyorum. Billboardlara asıp da biz cinsel yönelimin bütün tercihlerini yerine getireceğiz demek var ya, erkekle erkeğin kadınla kadının, daha öte giderek midenizi bulandırmak istemem. Hani LGBT+Q diyorlar ya onun içerisinde hayvanla insanın evlenmesi de var. Yani bunlar tamamen Amerika'nın ve Avrupa'nın güdümüne girmişler. Çünkü son cümlem şudur: Avrupa ve Amerika tek tip insan istiyor. Televizyonlardan beslediği tek tip bir dine tabi oldukları, evrensel hukuk diyorlar ya, evrensel tek bir dine tabi oldukları, cinsiyetsiz oldukları, hiç kimsenin aile yapısı içerisinde olmadığı tek tip insan modeli istiyor. Biz bu modele evet diyemeyiz. Bu kadar basit."