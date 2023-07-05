Isparta'da doğa yürüyüşünde kaybolmuştu! Yaşlı adam ölü bulundu

Yayınlanma: 05.07.2023 - 16:42

Güncelleme: 05.07.2023 - 16:42

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 3 Temmuz tarihinde bayram tatili dolayısıyla İstanbul’dan Isparta’nın Eğirdir ilçesine gelen Halis Şimşek (63) kaybolduğu Sivri Dağı Oluklacı mevkisinde dört gündür aranıyordu.

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Arama-Kurtarma ekibi, Isparta Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Arama-Kurtarma ekibi, Isparta Jandarma Arama Kurtarma timi, Isparta ve Eğirdir Jandarma Komandolar, ETUDOSK Arama Kurtarma, AFAD, Isparta ARENA Dağcılık Kulübü, Isparta Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Spor Kulübü, Isparta ve Eğirdir Belediyesi zabıta ekiplerinin katıldığı 200 kişilik ekip, 2 adet iz takip köpekli tim, 3 dron ve İnsansız Hava Aracı yardımıyla yapılan çalışmalar sonucunda Şimşek’in cansız bedeni sabah 06.00 sıralarında Sekibağ Mahallesi Oluklacı mevkisinde kent ormanı yakınlarında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Bayram tatili dolayısıyla İstanbul’dan Isparta’nın Eğirdir ilçesine gelen Halis Şimşek (63) ve beraberindeki 4 arkadaşı, Oluklacı mevkisinde 3 Temmuz günü doğa yürüyüşüne çıktı.

Yürüyüşün ardından geri dönüş yolunda en son 18.00’de Sivri Dağı eteklerinde görülen Halis Şimşek’ten bir daha haber alınamadı. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye gelen ekipler arama kurtarma faaliyetlerine başlarken bölgeyi iyi bilen yurttaşlar da çalışmalara destek verdi.