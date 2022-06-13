Isparta'da gece kulübünde silahlı kavga: 6 kişi yaralandı
Isparta'da gece kulübünde bir kişi ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sonrasında şüpheli, çalışanların üzerine tüfekle ateş açtı. Olayda 6 kişi yaralanırken, şüpheli şahıs gözaltına alındı
Isparta’da bir gece kulübünde çıkan silahlı kavgada, 6 kişi yaralandı. Gül Petek Sanayi Sitesi'nde B.A ile gece kulübü çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, otomobilinden aldığı tüfekle kulüp çalışanlarına ateş etti.
KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
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