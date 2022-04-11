Isparta'da 24 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 24 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Genç kadının cansız bedeni otopsi için hastaneye götürüldü.

AA
11 Nisan 2022 Pazartesi, 09:05
Isparta'da 24 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
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Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Tepeli Mahallesi'nde uzun süre odasından çıkmayan kızı Hatice Öcal’ın yanına giden anne, kızını yerde hareketsiz buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekibi, Öcal’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ölümü şüpheli bulunan Öcal'ın cenazesi, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsisi için Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.


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