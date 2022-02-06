Isparta’da halk üç gün elektriksiz kaldı, çocuklar montlara ve battaniyelere sarıldı

06 Şubat 2022 Pazar, 02:00

Isparta’da etkili olan kar yağışının ardından 3 Şubat’ta yaşanan elektrik kesintisi kentin büyük bölümünde devam ediyor. Elektrikler olmadığı için doğalgazı kullanamayan yurttaşlar, mum ışığında aydınlandı. Çocuklar evde battaniye ve montla oturmak zorunda kaldı.

CLK Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ Müdürü Erol Değerli’nin Antalya’da bir eğlence mekânında eğlendiği görüntüler ortaya çıktı. Kentteki elektrik kesintisinin üzerine bu görüntüler de eklenince pek çok kişi sosyal medyadan yaşananlara tepki gösterdi. Yurttaşlar evlerinde esir kalırken Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in Ankara’da olduğu iddia edildi.

‘HASTA OLACAKLAR’

Kenti zor gününde terk eden belediye başkanına tepki gösterildi. Vatandaşların çektiği görüntülerde belediyenin çöpleri toplamadığı ve konteynerlerden taştığı görüldü.

Isparta’da avukatlık yapan Serdar İpek, “Şehrin bir kısmında halen elektrik yok. Çoğu ilçede ne zaman geleceği belli değil, insanlar mağdur. Hava sıcaklığı da iyice düştü. Kimi yerlerde su kesintileri de var” ifadelerini kullandı. Elektrik olmadığı için üç gündür ısınamayan ve evinin buzhaneye döndüğünü söyleyen aile ise, “Çocuklara montları giydirip oturuyoruz. Çocuklar soğuktan hasta olacak” diye konuştu.

CAN KAYBI İDDİASI

Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özdağ, altyapının yetersiz olduğunu belirterek, “Sadece dağıtım şebekesinde değil aynı zamanda iletim şebekesinde de hasarlar oluşmuş. Demek ki Isparta bölgesinde ağır kış koşullarına uygun enerji nakil hattı tasarımı yapılmamış. Enerji nakil hatlarının ne zaman kimler tarafından yapıldığı incelenmeli. Kesinti esnasında elektrik cihazına bağlı yaşamını sürdüren yurttaşların hayatını kaybettiği iddialarını duyduk. İnsanların enerji kesintisinden dolayı hayatını kaybetmesi kabul edilebilir değil” ifadelerini kullandı.

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ ise elektrik kesintisinin kar yağışı nedeniyle olduğunu savunarak, “Isparta’yı etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, saatlerce hiç durmadan yağan karın yarattığı yükün ve aşırı buzlanmanın etkisi ile ne yazık ki önemli sayıda enerji nakil hattı ağır hasar aldı. Kesintilerin başladığı ilk anda 113 bin abonemize enerji verilemedi” denildi.