Isparta'da kar felaketinde elekiriksiz günler devam ediyor! CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, son durumu anlattı

Isparta’da 3 Şubat'ta başlayan 2 günden fazladır etkili olan yoğun kar yağışı, birçok mahallede elektrik kesintilerine neden oldu. Bölgedeki son durumu aktaran CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, "Yurttaşlar 60 saattir elektriksiz. Dağıtım Şirketleri yapması gereken yatırımları yapmıyor. Enerji Bakanlığı denetlemiyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
06 Şubat 2022 Pazar, 02:10
Isparta'da kar felaketinde elekiriksiz günler devam ediyor! CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, son durumu anlattı
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Isparta'da yoğun kar yağışının ardından yaklaşık 60 saatten fazla süren elektrik kesintisi, hayatı durma noktasına getirdi.

Yurttaşlar, hayatı durma noktasına getiren kesinti karşısında isyan etti.

SON DURUMU ANLATTI

Bölgedeki son durumu aktaran CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, elektrik dağıtım şirketlerine ve bakanlığa çok sert tepki gösterdi. 

Akın, "Saat 01:40 ISPARTA dayız elektrikler kesik,vatandaşlarımız 60 saattir elektriksiz.Dağıtım Şirketleri yapması gereken yatırımları yapmıyor Enerji Bakanlığı denetlemiyor sonuç 21. yüzyılda muma ve gaz lambasına teslim edilen 500 bin nüfuslu koca bir kent" dedi.

Akın, Isparta'daki son durumu yakından takip etmeye devam ediyor. Saat olarak '02.09' notunu düştüğü bir paylaşım daha yapan Akın, "Vatandaşlarımız soğuktan uyuyamıyor" ifadelerini kullandı.

Akın'ın paylaşımı şu şekilde: 




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