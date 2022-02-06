Taksim'de 25 ton gül suyu döken Isparta Belediyesi, kenti kentini tuzlayamadı!
Isparta’da 3 Şubat'ta başlayan 2 günden fazladır etkili olan yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Geçen yıl mayıs ayında İstanbul Taksim Camisi’nin açılışına güzel koku vermesi için 25 ton gül suyu gönderen Isparta Belediyesi’nin kar yağışına karşı tuzlama yapmaması yurttaşlardan çok sayıda tepki gelmesine neden oldu.
Isparta’da günlerdir etkili olan ve dokuz saat kesintisiz süren kar yağışı metrekarede 83 kiloya ulaşınca kentte yaşam durma noktasına geldi. Kent içi yollar kapandı, sular akmadı, elektrik kesildi. Geçen yıl mayıs ayında İstanbul Taksim Camisi’nin açılışına güzel koku vermesi için 25 ton gül suyu gönderen Isparta Belediyesi’nin, kentin cadde ve sokaklarında karla mücadele etmek için tuzlama yapmaması sosyal medyada tepki gördü.
Şehir merkezinde kar kalınlığı 40 santimetre olarak ölçülürken, yüksek kesimlerde 1 metreyi aştığı belirtildi.
‘BELEDİYE ÇALIŞMADI’
Kent merkezi ve mahallelerdeki kar birikintileri nedeniyle yollar kapalı kalınca çöpler de toplanamadı.
Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren yurttaşlar 40 santimlik kar yağışı nedeniyle kentte hayatın felç olduğunu söyleyip, belediye ekiplerinin çalışmalarını görmediklerini belirtti. AKP’li Başkan Şükrü Başdeğirmen’in belediyenin resmi Twitter hesabında karla mücadele yaptıklarını belirttiği mesajına tepki yağdı.
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