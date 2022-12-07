Isparta'da okulda grip salgını alarmı: Eğitime 5 gün ara verildi

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildiği bildirildi.

AA
07 Aralık 2022 Çarşamba, 08:09
Isparta'da okulda grip salgını alarmı: Eğitime 5 gün ara verildi
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Sütçüler’de gribal enfeksiyon nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildi.  

Sütçüler Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nun kararına istinaden Çandır Köyü Oğuz Önder Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu'nda artan gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle 7 Aralık’tan itibaren 5 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği aktarıldı.


Isparta Sütçüler eğitim

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