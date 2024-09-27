Isparta'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Isparta'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 27.09.2024 - 11:29

Feci kaza, Isparta’nın Eğirdir ilçesi Balkırı Köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Kühayla (64) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile Ali Kocakurt (44) idaresinde olan otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüleri yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #112 Acil #Isparta

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