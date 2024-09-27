Isparta'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Feci kaza, Isparta’nın Eğirdir ilçesi Balkırı Köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Kühayla (64) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile Ali Kocakurt (44) idaresinde olan otomobil çarpıştı.
Meydana gelen kazada otomobil sürücüleri yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücüler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı
- TÜGVA il yöneticisine operasyon: Gözaltına alındı
- 'Siyasi yasak' AKP'yi böldü
- O müdürün sırtını sıvazlayan karar
- Misafirperver kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
- Bakan Yerlikaya'dan 'Narin açıklaması
- Hyundai elektriklide çığır açıyor: Şarj sorunu bitiyor!
- Kredi kartı borçlarına düzenleme
- Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili yeni gelişme