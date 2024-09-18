Isparta'da hasat başladı: Bir ağaçtan 35 kilo toplanıyor

Yayınlanma: 18.09.2024 - 11:35

Güncelleme: 18.09.2024 - 11:35

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada şehirde hünnap hasadının başladığı bildirildi. Yaklaşık 40 dekar alanda 2023 yılından bu yana hünnap yetiştiriciliği yapıldığı belirtilen açıklamada, “Yeni bahçe tesisi kurulumunda dekara 40 adet fidan dikilmektedir. Ağaç başı verim ortalama 25-35 kilogramdır. İklim şartlarına göre dekardan ortalama 1000 kilogram ürün elde edilmektedir. Taze tüketim dışında kuru meyve, pekmez, ezme ve sirke olarak da tüketilmektedir. İlimizde önemli bir alternatif ürün haline gelen hünnap, yetiştiriciler tarafından kısa sürede benimsenerek üretimi giderek artıyor. Ayrıca Isparta ikliminin uygun olması, hastalık ve zararlısının az olması, 3. yılda verime başlaması ve 6. yılda maksimum verime ulaşması küçük aile işletmeleri için hünnap yetiştiriciliğini avantajlı hale getiriyor. Hünnap meyvesinin hasat sezonu eylül ayında başlayıp, ekim ayı sonuna kadar devam etmektedir” denildi.

