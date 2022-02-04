Isparta'da kar esareti! Elektrikler saatlerdir kesik

04 Şubat 2022 Cuma, 15:25

Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle çeşitli ilçelerde saatlerdir devam eden elektrik kesintisi yurttaşları isyan ettirdi.

Saatlerdir verilmeyen elektrik nedeniyle yurttaşlar temel ihtiyaçlarını gideremiyor. Şehirde kesinti nedeniyle ısınma sorunu da yaşanmaya başlandı. İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Önder Cesur, Cumhuriyet'e yaşanan kesintiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan elektrik kesintisinin uzun saatlerdir devam ettiğini belirten Cesur, Isparta'da yaşanan yurttaşların isyan ettiğini söyledi.

''OKSİJEN TÜPÜYLE YAŞAYANLAR İÇİN ENDİŞELİYİZ''

''Isparta'da bir kar yağışı var ama karın kalınlığının 30-40 santimetreyi geçmeyen bölgeler de var. Ona rağmen elektrik şirketleri, 'Kar yağışına bağlı olarak bir kesinti yaşanıyor' dedi. Geceden beri herkesle temastayız. Yetkililer buzlanma olduğunu ve tellerin koptuğunu söylediler'' ifadelerini kullanan Cesur, sürekli insanların aradığını ve oksijen tüpüyle yaşayanlar için endişelendiklerini söyledi.

''BAKAN YURTDIŞINDA OLDUĞU İÇİN YANIT VERMEDİ''

Ciddi bir mağduriyetin olduğunu ve belediye hizmetlerinin yetersiz olduğunu aktaran Cesur, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i aradığını ancak "yurtdışında olduğu için" görüşemediğini iletti. Sokaklardaki ve köydeki durumun hala çok kötü olduğunu söyleyen Cesur, sözlerine şu şekilde son verdi:

''Isparta'nın Gelendost,Atabey Yalvaç, Eğirdir ve Senirkent gibi birçok ilçesinde yaklaşık 36-48 saattir elektrik yok. 'Çalışmalar devam ediyor' diyorlar ama Isparta'nın hala yüzde altmışında elektrik yok. Ulaşımda ciddi sıkıntılar var. Bir felç durumu yaşanıyor. Dünden beri yetkililieri göreve çağırıyorum Meclis'e soru önergesi verdik. Elektrik dağıtım şirketinin yetkilisi 'Her şeyimiz var, eleman da var, elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz' diyorlar ama telefonlara cevap vermiyorlar''