İYİ Parti, doğalgazda yaşanan kesintiyi Meclis'e taşıdı

25 Ocak 2022 Salı, 19:52

İran’ın, “teknik arıza” gerekçesiyle Türkiye’ye doğalgaz akışını 10 gün süreyle kesmesinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sanayi ve elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimini yüzde 40 oranında kısıtlama kararı aldı. Gaz akışındaki kesinti, sanayi doğalgazına da kullanım kısıtlamasını beraberinde getirmişti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, doğalgaz ve elektrik kısıtlamalarına ilişkin araştırma önergesi verdi.

"PAHALI DA OLSA YOK"

Sanayi tesislerinde üretimin durdurulmasının neden olacağı sorunların araştırılması, doğalgaz ve elektrik kısıtlamaları nedeniyle sanayicilerin mağduriyetinin çözüme kavuşturulması, bunun gibi aksaklıkların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması ve bu zamana kadar eksik olan stratejik planlamaların yapılması gibi öneriler de TBMM'ye söz konusu önergede yer aldı.

Dervişoğlu, önergenin gerekçesinde 19 yıllık iktidarın, pahalı da olsa yakacak hiç doğalgaz bulamadığını belirterek, bu zamana kadar eksik olan stratejik planlamaların yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Türkiye'nin doğalgaz tüketiminin günlük 300 milyon metreküp seviyesine kadar çıktığını; ancak yeniden üretim kapasitesinin günlük 45 milyon metreküp seviyesinde kaldığını ifade eden Dervişoğlu, TANAP ve Türk Akımı Projeleri'nin revize edilmesi gerektiği ve Türkiye'nin ihtiyacı olan doğalgazın buralardan daha fazla sağlanabileceğini belirtti.



