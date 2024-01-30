Isparta’da Server Yaşam Vakfı’nın projesiyle çocuklar camiye götürülmeye başlandı: Tarikat kıskacındalar

Yayınlanma: 30.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.01.2024 - 04:00

Nakşibendi tarikatıyla bağlantısı bilinen Server Yaşam Vakfı’nın düzenlediği “Haydi Çocuklar Camiye” projesi, Isparta İl Müftülüğü’yle birlikte yaşama geçirildi. Küçük çocuklar, işbirliğiyle camiye götürüldü. Çocukların yüzlerinin buzlanmadığı fotoğraflar paylaşıldı. Server Yaşam Vakfı, 22 Ocak’ta “Haydi Çocuklar Camiye” projesi başlattı.

Vakit namazları için puanlama sistemi yapılırken camide kılınan namazlara fazladan puan verileceği kaydedildi. En fazla puan toplayan 6-13 arasındaki çocuklara ödül verileceği belirtilen projenin amacı, “çocukların namazlarını camide cemaatle kılmalarını alışkanlık haline getirmek” olarak duyuruldu.

MÜFTÜLÜK DE DAHİL OLDU

Devam eden projeye, Isparta’da il müftülüğü de dahil oldu. Müftülük, yarışma kapsamında çocukları ve ailelerini, 27 Ocak’ta sabah namazında, Hacı Ramazan Yayla Camisi’ne götürdü. İl müftü vekili Seyit Böğet ile projeye dahil olan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de camide yer aldı. Programa ilişkin fotoğrafların, çocukların yüzleri görülecek şekilde paylaşılması dikkat çekti.