Isparta'da soba zehirlenmesi: 1 ölü

Isparta’da evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2023 - 17:35
Isparta'da soba zehirlenmesi: 1 ölü
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Isparta Sülübey Mahallesi'nde yaşayan Tuncay Kılınç (45) akşam saatlerinde sobayı yaktıktan sonra uykuya daldı.

Bir süre kendisinden haber alınamaması üzerine eve gelen yakınları Kılınç’ı hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Tuncay Kılınç’ın öldüğünü belirledi.

Kılınç’ın cenazesi otopsi yapılmak üzeri Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.


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