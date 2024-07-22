Isparta'da tarihi eser operasyonu: 102 adet tarihi eser ele geçirildi
Isparta’da jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda 102 adet tarihi eser ele geçirilerek, 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığı olaylarını önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirildi.
20 Temmuz tarihinde Keçiborlu-Dinar kara yolu üzerinde icra edilen operasyon neticesinde, O.Ç. (39) ve S.Ç. (58) isimli şahıslarla birlikte, 98 adet sikke, 4 adet tarihi obje ve 2 adet define arama dedektörü ele geçirildi.
2 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatılarak, ele geçirilen 102 adet tarihi eser Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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