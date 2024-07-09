Yer: Isparta... Baraja giren 14 yaşındaki çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı

Isparta’da arkadaşlarıyla birlikte geldiği baraja girip boğulma tehlikesi geçiren 14 yaşındaki kız çocuğu, dalgıçlar tarafından kurtarıldı. Çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken, fenalık geçiren babada ambulansta tedavi altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 17:33
Yer: Isparta... Baraja giren 14 yaşındaki çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı
Abone Ol google-news

Merkez Ayazmana Mahallesi Darıderesi Barajı’nda saat 15.36 sıralarında 3 arkadaşıyla birlikte baraja gelen 14 yaşındaki Ceren G., bir süre sonra suya girdi.

Boğulma tehlikesi geçiren çocuğu gören diğer arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın arından olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halatlar yardımıyla baraja inen dalgıç ekipler, Ceren G’yi sudan çıkarmayı başardı. Sedyeye alınan Ceren G., tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kızının boğulma tehlikesi geçirdiğini duyup olay yerine gelen baba ise fenalık geçirdi. Ambulansa alınan baba, sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunuldu.


14 yaşındaki haberleri Isparta haberleri

İlgili Haberler

Isparta'da kan donduran olay: Bir çocuk babasını satırla katletti

Isparta'da kan donduran olay: Bir çocuk babasını satırla katletti
Burdur’dan sonra benzer bir diyaliz skandalı da Isparta’da gündeme geldi

Burdur’dan sonra benzer bir diyaliz skandalı da Isparta’da gündeme geldi
Isparta'da üretiliyor, Avrupa'yı renklendiriyor

Isparta'da üretiliyor, Avrupa'yı renklendiriyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler