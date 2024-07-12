Isparta’da araçlar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı

Yayınlanma: 12.07.2024 - 14:30

Güncelleme: 12.07.2024 - 14:31

Feci kaza, saat 11.20 sıralarında Yalvaç ilçesi Merkez Tabaklar Mahallesi’nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı’nda seyir halinde olan İbrahim Akşen (35) idaresindeki 06 FL 8978 plakalı beyaz Opel Corsa otomobil, park halindeki 42 CCH 29 plakalı Skoda Fabia marka araç ve Kasım Yıldırım (54) idaresindeki 07 D 4955 plakalı Fiat Doblo hafif ticari araç çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonrası etraftaki 3 araç daha zarar görürken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü İbrahim Akşen ve araçta yolcu olarak bulunan Ebru Buse Akşen (35) ambulans ile Yalvaç Devlet Hastanesine sevk edildi.

Diğer araçta sıkışan sürücü Kasım Yıldırım ise Yalvaç Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı araçtan kurtarılarak yine ambulans ile Yalvaç Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazazedelerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan kaza anıysa bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir aracın hızla gelip önündeki araca çarpma anı yer aldı.