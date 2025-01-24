Isparta'dan çağrı: 'İstanbul'da yeteri kadar eser var, Antiokheia'nınkiler geri gelsin'

Yayınlanma: 24.01.2025 - 10:39

Güncelleme: 24.01.2025 - 10:39

Hristiyanlık dünyası için büyük önem taşıyan Pisidia Antiokheia Antik Kenti, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yer alıyor. 1908 yılında ilk kazıların W. Ramsay tarafından başlatılıp 1'inci Dünya Savaşı'na kadar sürdüğü bilinen antik kentte, 1924 yılında Michigan Üniversitesi adına geniş bir ekiple yapılan kapsamlı kazılar, 1927 yılına kadar devam etti. Kentin birçok noktasında ve Antiokheia'nın kutsal alanı olan Men Tapınağı ile çevresinde kazılar gerçekleştirildi. Bu tarihte Yalvaç'ta arkeoloji müzesi bulunmamasından dolayı çıkarılan eserler, Afyonkarahisar, Konya ve İstanbul'daki arkeoloji müzelerine götürüldü.

AFYONKARAHİSAR VE KONYA'DAKİLER GELDİ

Yalvaç'ta 1966 yılında arkeoloji müzesinin açılmasıyla Afyonkarahisar ve Konya müzelerine götürülen eserler taşınıp, müzede sergilenmeye başlandı. İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne götürülen eserler ise geri getirilemedi. Bu eserler arasında yer alan Men Tapınağı'nda 1913 yılında açığa çıkarılan Kornelia Antonia heykeli, kent merkezinde bulunan İmparator Augustus başı, İmparator Lucius Verus başı ve genç bir heykel başı, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Pisidia Antiokheia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, eserlerin ait oldukları Yalvaç Müzesi'ne getirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Prof. Dr. Özhanlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın son yıllarda gerçekleştirdiği çalışmalarla farklı yollardan yurt dışına kaçırılan eserleri ait oldukları yere getirme projesinin çok başarılı olduğunu söyledi.

"YALVAÇ'A GETİRİLMESİ YERİNE BİR KARAR OLACAKTIR"

Prof. Dr. Özhanlı, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, eserlerin ait olduğu yerlerde sergilenmesi için yaptığı çalışmalar bizleri çok memnun ediyor. Başarılı operasyonlarla çok önemli eserlerimiz ana vatanlarına döndü. Bölgede önemli yere sahip olan Pisidia Antiokheia Antik Kenti'nden yıllar önce sergilenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne götürülen eserlerin artık yerinde sergilenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yalvaç'ta bir arkeoloji müzesi var ve bu müzede bölgeden çıkarılan eserlerin sergilenmesi daha anlamlı olacaktır. Ayrıca bölgede hala kazılar yapılıyor. Götürülen heykel başlarının gövdeleri de bulunabilir. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde yeteri kadar eser var. Yalvaç Arkeoloji Müzesi'nde ise yalnızca bölgeden çıkarılan eserler var. O eserlerin de Yalvaç'a getirilmesi yerinde bir karar olacaktır. Hem müzenin ziyaretçi sayısı artacak hem de bölgedeki halk turizm gelirinden faydalanacaktır" dedi.